The New York Times извинилась за антисемитскую карикатуру

Американское издание The New York Times принесло извинения за публикацию антисемитской карикатуры с изображением премьер-министра Израиляльда  Биньямина Нетаньяху  и президента США Дональда Трампа . Обращение опубликовано в Twitter-аккаунте газеты.

Карикатура изображала Нетаньяху собакой-поводырем с ошейником в виде звезды Давида, которая ведет «слепого» Трампа в кипе — еврейском головном уборе. Как  отметил редактор Jerusalem Post Сет Францман, таким образом подразумевалось, что США «идут вслепую» во главе с Израилем.

Газета признала, что изображение было оскорбительным, удалила его, а также назвала публикацию карикатуры ошибкой.

16 апреля выпуск французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo вышел  c карикатурой на пожар в соборе Парижской Богоматери. На обложке с надписью «реформы» изображен Макрон, у которого на голове горит собор. При этом французский лидер говорит: «Я начну с несущих конструкций».

| 2019-04-28T09:12:52+00:00 28 апреля 2019, 09:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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