Tesla презентовала новый пикап Cybertruck

Американская компания Tesla представила свой новой электрический автомобиль — пикап Cybertruck стоимостью от $40 тыс. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам основателя предприятия Илона Маска, пикап Cybertruck не похож ни на один другой. При этом он отметил, что его можно сравнить с популярной бензиновой моделью Ford F-150.

Бизнесмен уверен, что его новое изобретение похоже на «бронированную машину пехоты из будущего». Известно, что при создании дизайн Маск вдохновился фильмом «Бегущий по лезвию».

При конструкции Cybertruck использовался тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX.

Грузоподъемность нового пикапа равна 3,5 тыс. фунтов (более 1,5 тонны).

Наиболее бюджетная модель Cybertrack будет стоить $39990, модель с 300-мильным ходом — $49990.