Tesla отчиталась о рекордных убытках в $717,5 миллиона

Американская компания Tesla сообщила о рекордных убытках в 717,5 миллиона долларов во втором квартале 2018 года.

Как следует из отчетности, опубликованной на сайте компании, во многом убытки связаны с вложениями в новые модели, в частности, в электрокар Model 3. Однако прибыль от этой модели «медленно переходит к положительным показателям, ожидается увеличение этого показателя в третьем квартале до примерно 15%», говорится в отчете. Убыток Tesla за первый квартал года составил 336,4 миллиона.

«Мы ожидаем, что будем производить 50-55 тысяч данных транспортных средств в третьем квартале… Валовая прибыль модели должна значительно вырасти — приблизительно до 15% в третьем квартале и приблизительно до 20% в четвертом квартале — преимущественно из-за постоянного сокращения производственных издержек», — сообщает компания.

Ссылаясь на собственное исследование, Tesla утверждает, что рынок для этой модели гораздо шире, чем для среднеразмерных седанов премиум-класса.

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