Tesla инвестирует в крупный завод под Берлином 4 млрд евро

Американский производитель электрокаров Tesla намерен инвестировать в свой первый европейский завод под Берлином около 4 млрд евро. Об этом сообщают информагентство dpa и газета Bild am Sonntag в воскресенье, 17 ноября. Планируется, что после завершения первого этапа строительства на заводе уже будут заняты более 3 тысяч человек, а по окончании всех строительных работ — от 7 до 8 тысяч.

Начало строительства в небольшом населенном пункте Грюнхайде, расположенном примерно в 40 километрах к юго-востоку от Берлина, запланировано на первый квартал 2020 года. Ожидается, что оно завершится к концу 2021 года и первыми будут выпускаться машины Tesla Model Y. В дальнейшем планируется выпуск в общей сложности до 150 электромобилей разных моделей ежегодно.