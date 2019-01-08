Террористы не должны воспользоваться уходом США из Сирии

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын прокомментировал итоги переговоров с советником главы Белого дома по национальной безопасности Джоном Болтоном по сирийской тематике, сообщает агентство «Анадолу».

Калын заявил, что террористы не должны воспользоваться процессом вывода американских войск из Сирии.

«Турция и США не должны позволить террористическим организациям, в том числе сирийскому крылу PKK — PYD/YPG, воспользоваться выводом американских войск из Сирии» , — сказал он.

Калын отметил далее, что власти Турции решительным образом осудили попытки отождествления террористов PKK с курдской общиной Сирии. Соответствующее заявление сделал и глава Турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган.

В ходе переговоров с делегацией США в Анкаре мы вновь подчеркнули этот факт.

Заявления о том, что якобы турецкая армия начнет убивать этнических курдов в ходе операции в Сирии и наносить им ущерб, являются частью пропаганды террористов РКК, подчеркнул Калын.

Пресс-секретарь Эрдогана подчеркнул, что Турция продолжает предпринимать шаги по защите мирного населения Сирии, в том числе этнических курдов.

Анкара готова координировать свои действия в регионе со всеми сторонами, но не собирается спрашивать разрешения на определенные шаги, подчеркнул пресс-секретарь президента Турции.

Калын выразил удовлетворение решением Дональда Трампа о выводе американских войск из Сирии. «В то же время стоит точно распланировать процесс вывода войск: какие структуры останутся в Сирии после вывода американских войск, что станет с военными базами и логистическими центрами США, а также с тяжелым вооружением, поставленным Пентагоном в эту страну», — сказал пресс-секретарь президента Эрдогана, отметив, что соответствующие ведомства Турции и США подробно обсудят процесс вывода американского контингента из Сирии.

Пресс-секретарь президента Турции сообщил, что советнику главы Белого дома переданы два досье, одно из которых касается преступлений, совершенных террористами YPG/PYD в Сирии.

Калын отметил также, что президент Турции не обговаривал встречу с советником Трампа.

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