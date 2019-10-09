Террористы из Сирии подвергли обстрелу город в Турции

Шесть ракет, запущенных боевиками сирийского крыла PKK из сирийского района Камышлы, разорвались в среду в приграничном городе Нусайбин турецкой провинции Мардин, сообщает Агентство Анадолу.
Ракетный обстрел был произведен после начала антитеррористической операции «Источник мира».
Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.
Ущерб нанесен одному из жилых строений в центре Нусайбина. Жители дома эвакуированы. Полиция приняла усиленные меры безопасности в городе.
Граждан, ожидающих на улицах и площадях, призвали вернуться в свои дома.
Части ВС Турции нанесли ответный удар по объектам террористов YPG/PKK в Сирии.