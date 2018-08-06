Террорист, приговоренный к трем тысячам лет тюрьмы, вышел на свободу

В Испании вышел на свободу террорист, которого суд приговорил к трем тысячам лет тюрьмы, сообщает газета El Pais. Освобожденный 5 августа – один из членов баскской сепаратистской группировки ЭТА (Euzkadi Ta Azkatasuna, «Страна басков и свобода») Санти Потрос, настоящее имя Сантьяго Арроспиде Сарасола.

Прокуратуре удалось доказать виновность Потроса в организации четырех десятков терактов, в том числе одного из самых кровавых в испанской истории, совершенному в июне 1987 года в супермаркете Hipercor в Барселоне. Тогда погиб 21 человек. Кроме того, на его совести гибель 12 бойцов гражданской гвардии в Мадриде в 1986 году.

Первый тюремный срок Потрос получил в 1987-м во Франции за хранение оружия и взрывчатки, а через 13 лет (в 2000 году) террориста экстрадировали в Испанию, где его приговорили почти к трем тысячам годам тюрьмы за одиннадцать преступлений.

Собственно, он не должен был выйти на свободу никогда. Однако Потрос в общей сложности провел за решеткой лишь сотую часть срока – 31 год: 13 во Франции и 18 на родине, в Испании.

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| 2018-08-06T01:31:07+00:00 6 августа 2018, 03:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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