Террорист из Новой Зеландии посещал Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что подозреваемый в нападении на мечети в Новой Зеландии Брентон Таррант дважды приезжал в Турцию, передает агентство «Анадолу».

«Исполнитель теракта в Новой Зеландии два раза посещал Турцию. В первый раз он пробыл здесь три, а во второй раз — 40 дней. Проводится расследование, чтобы установить его связи в Турции. Однако мы хотим, чтобы Новая Зеландия также привлекла его к ответственности, и он остался под арестом», — сказал он, выступая в Текирдаге.

«Как может преступник, проживающий на другом конце света, питать такую ненависть к мусульманам и туркам?», — добавил турецкий лидер.

Президент подчеркнул, что Таррант должен понести наказание за нападения на мечети в Новой Зеландии. «Это массовое убийство, и преступник должен быть наказан», — сказал Эрдоган.