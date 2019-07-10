Территориальная целостность и независимость Азербайджана важны для НАТО

«НАТО поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Азербайджана».

Как сообщает Report, об этом на встрече с первым заместителем министра обороны Азербайджанской Республики — начальником Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковником Наджмеддином Садыковым заявил находящийся с рабочим визитом в Баку Верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе (SACEUR) генерал Тод Уолтерс.

«Альянс выступает сторонником мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта», — сказал Т.Уолтерс.

| 2019-07-10T21:49:44+00:00 10 июля 2019, 22:41|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss