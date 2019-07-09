Терминатор из Конго признан военным преступником

Международный уголовный суд в Гааге признал бывшего конголезского лидера повстанцев Боско Нтаганду виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе убийстве, изнасиловании и вербовке детей-солдат во время конфликта на востоке Демократической республики Конго в 2002—2003 годах, сообщает news.tut.by.

Нтаганда, известный по прозвищу Терминатор, сам сдался властям в 2013 году, придя в посольство США в Демократической республике Конго.

Нтаганда служил в армиях Руанды и ДРК, а в 2012 году возглавил мятеж в конголезской армии и участвовал в создании новой повстанческой группировки M23.

| 2019-07-09T01:35:26+00:00 9 июля 2019, 09:27|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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