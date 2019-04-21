Терезе Мэй готовят новый вотум недоверия − СМИ

Высокопоставленный член правящей Консервативной партии Грэм Брэди на следующей неделе намерен встретиться с Терезой Мэй и объявить ей, что она должна уйти в отставку до конца июня. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что в противном случае главу британского правительства будет ждать новое голосование по вотуму недоверия.

По информации издания, Брэди, готовится заявить премьеру, что 70% консерваторов в парламенте хотят, чтобы она ушла в отставку. Причиной называется ее неудовлетворительная работа по Brexit.

Напомним, в январе Мэй уже пережила один вотум недоверия.

Согласно партийным правилам, в течение года снова выносить вопрос о вотуме недоверия на голосования нельзя. Однако Брэди намерен сказать премьеру, что эти правила будут изменены, если она сама не уйдет в отставку, указывает газета.