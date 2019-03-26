Тереза Мэй завтра может назвать дату своей отставки

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на британского парламентария, передавшего эту информацию на условиях анонимности, передает ТАСС.

По его словам, глава правительства выступит в 17:00 (21:00 по бакинскому) в среду на заседании так называемого Комитета 1922, объединяющего рядовых членов Консервативной партии. И по его словам, «несомненно существует вероятность», что Мэй назовет дату своего ухода с постов лидера тори и премьер-министра.