Тереза Мэй сегодня покидает пост лидера британских консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня, 7 июня, официально покидает пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства страны. Между тем Мэй останется на премьерском посту до тех пор, пока консерваторы не изберут её преемника, сообщает eadaily.com.

О своём решении Тереза Мэй объявила ещё 24 мая. Тогда она заявила, что делает это в интересах страны и в надежде вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход Британии из Евросоюза (Брексит).

Претенденты на пост лидера консерваторов и премьер-министра Соединённого Королевства представят свои кандидатуры 10 июня. Внутрипартийные голосования по ним начнутся в парламенте 13 июня.

| 2019-06-07T15:51:52+00:00 7 июня 2019, 17:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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