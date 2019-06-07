Тереза Мэй сегодня покидает пост лидера британских консерваторов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сегодня, 7 июня, официально покидает пост лидера правящей Консервативной партии и главы правительства страны. Между тем Мэй останется на премьерском посту до тех пор, пока консерваторы не изберут её преемника, сообщает eadaily.com.

О своём решении Тереза Мэй объявила ещё 24 мая. Тогда она заявила, что делает это в интересах страны и в надежде вывести правительство из тупика, связанного с невозможностью обеспечить выход Британии из Евросоюза (Брексит).

Претенденты на пост лидера консерваторов и премьер-министра Соединённого Королевства представят свои кандидатуры 10 июня. Внутрипартийные голосования по ним начнутся в парламенте 13 июня.

