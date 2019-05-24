Тереза Мэй обещала уйти в отставку

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня, сообщает РИА Новости.

Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако уход с поста 7 июня позволяет ей в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.

| 2019-05-24T13:15:22+00:00 24 мая 2019, 13:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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