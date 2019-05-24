Тереза Мэй обещала уйти в отставку

Премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет с поста лидера Консервативной партии 7 июня, сообщает РИА Новости.

Соответствующее объявление ее вынудили сделать однопартийцы, включая членов кабинета министров, недовольные представленным Мэй обновленным соглашением с ЕС по Brexit.

Это означает, что Мэй должна покинуть и пост премьера страны. Однако уход с поста 7 июня позволяет ей в качестве полноценного премьер-министра принять президента США Дональда Трампа, прибывающего в начале июня в Великобританию с государственным визитом.