Тереза Мэй хочет убедить парламент поддержать ее план по «Брекзиту»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на этой неделе попытается убедить мятежных законодателей из своей Консервативной партии поддержать ее план выхода Великобритании из Евросоюза, сообщает Голос Америки.

Однако с тех пор, как перед Рождеством Мэй отложила голосование в Палате общин, мало что изменилось, и мало кто из обозревателей верит, что ей удастся переубедить законодателей, поскольку многие из них решительно настроены против соглашения в силу обещаний, данных избирателям.

Тем временем премьер-министра все настойчивее призывают отложить запланированный на 29 марта выход из Евросоюза. Двое бывших министров из кабинета Маргарет Тэтчер, Кен Кларк и Крис Пэттен, призвали ее пересмотреть позицию и отсрочить Брекзит, чтобы выработать политический консенсус по поводу будущих взаимоотношений Британии с ЕС.

На спасение своего плана Брекзита у Мэй осталось чуть больше недели. Палата общин возобновит дебаты по соглашению в среду.

Ожидается, что голосование состоится на следующей неделе, если правительство снова не отсрочит его, чего Мэй в воскресенье обещала не делать.

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