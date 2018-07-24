Тереза Мэй будет лично курировать переговоры по «Брекзиту»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала взять под личный контроль приговоры с Брюсселем по вопросу о выходе Лондона из Евросоюза. Об этом она сообщила в письме, направленном членам британского парламента во вторник, 24 июля.

«Я возглавлю переговоры с Евросоюзом, а министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Доминик Рааб) будет выступать в роли моего заместителя», — подчеркнула она.

Рааб стал преемником Дэвида Дэвиса, покинувшего министерское кресло из-за противоречий с Мэй.

Решение премьера фактически говорит о новом изменении баланса в кабмине, поскольку отныне ведущую роль в вопросах Brexit будет играть не профильное ведомство, а подразделение по европейским и международным проблемам на базе секретариата кабинета министров Великобритании. Оно находится под непосредственным управлением Терезы Мэй.

О том, что подобное перераспределение ответственности готовится, Рааб сообщил парламентариям еще на минувшей неделе.

Ранее Мэй предупредила, что Brexit может вообще не быть из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС.

Русская служба DW

59 просмотров