Теракт предотвратили в Татарстане

Федеральная служба безопасности и российское МВД предотвратили теракт в Татарстане, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ страны.

Как отмечается, сотрудники правоохранительных органов и ФСБ смогли отследить и задержать двух россиян, которые были сторонниками «Исламского государства» и вербовали граждан страны.

Также по данным ФСБ, задержанные активно пропагандировали терроризм. У них изъяли взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств.

Известно, что в настоящее время против задержанных завели уголовное дело из-за того, что они собирались совершить террористический акт в одном из субъектов Татарстана.

| 2019-07-31T14:48:45+00:00 31 июля 2019, 15:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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