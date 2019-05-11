Тер Штеген обратился к болельщикам «Барселоны»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген призвал болельщиков каталонского клуба поддержать игроков своей любимой команды в трудный момент.

Ранее «Барселона» проиграла со счетом 0:4 «Ливерпулю» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и прекратила свое выступление в турнире. Впереди «Барселоне» предстоит финал Кубка Испании и заключительные игры в Ла Лиге.

— Прошу прощения, что меня давно не было. Мне нужно было прийти в себя после последней игры. Хочу поблагодарить всех, кто прислал мне сообщения со словами поддержки. Спасибо вам за ваше уважение и сочувствие. Такая поддержка позволяет нам идти вперед.

— Сезон еще не закончен. Впереди еще один титул, который мы хотим завоевать. Только вместе мы сможем добиться желаемого. В воскресенье пройдет последняя игра на «Камп Ноу». Надеюсь увидеть всех вас на матче, — написал Тер Штеген в инстаграме.

«Барселона» проведет матчи в Примере против «Хетафе» и «Эйбара» 12 и 18 мая. Финал Кубка Испании против «Валенсии» пройдет 25 мая.

| 2019-05-11T22:06:01+00:00 11 мая 2019, 23:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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