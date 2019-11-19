Тень «кардинала» Суркова

Уже несколько месяцев как неспокойно в Калмыкии. Про эту российскую автономию в северо-западных степях Прикаспия обычно слышно мало. Известно, что раньше там долго правил большой любитель шахмат Кирсан Илюмжинов. Причем, самому калмыкскому народу он был известен больше, как жесткий руководитель, нетерпимый к критике. В 90-е и нулевые эта республика была известна тем, что там бесследно исчезали журналисты, смевшие поднять голос критики против действующей власти.

И вот, новость. Народ стал реально выходить на улицы столицы Элисты после того как на пост мэра этого города волевым решением назначили Дмитрия Трапезникова, который ранее временно исполнял обязанности главы так называемой «Донецкой народной республики» («ДНР»). 26 сентября городское собрание Элисты утвердило Трапезникова в качестве исполняющего обязанности главы города. Сразу после назначения в столице Калмыкии начались массовые протестные выступления. Правозащитники и активисты калмыцких национальных организаций заявляли о нарушении федеральных и республиканских законов, а также устава города Элисты, допущенные при назначении Трапезникова мэром.

Резкое неприятие у активистов также вызывает тот факт, что Трапезников некоторое время, после убийства Захарченко возглавлял «ДНР». Потому что всем прекрасно известно, что такое «ДНР». Этих людей заслуженно считают преступниками. И в Калмыкии уже ходят слухи, что в «ДНР» наступает полный крах, оттуда все бегут, как крысы, и этих крыс будут теперь пристраивать в России.

В конце сентября — начале октября прошли первые народные сходы, сперва они насчитывали несколько сот человек. Третий митинг 13 октября, согласованный с властями, собрал уже около четырех тысяч человек. Четвертый митинг, прошедший 27 октября, насчитывал уже более четырех тысяч человек. Пятый состоялся в воскресенье 17 ноября. Такого никогда еще не было в этой республике.

И, ввиду упорного нежелания властей услышать людей, на ближайшем митинге речь уже зашла об отставке главы республики Бату Хасикова.

В этот раз митингующие включили в резолюцию пункт с требованием отставки самого Хасикова с поста главы Калмыкии. Все требования теперь будут направлены также и президенту РФ Владимиру Путину. Идут также разговоры, чтобы включить в повестку дня вопрос о снятии полномочий с нынешнего сенатора от республики Алексея Орлова, возглавлявшего республику до Хасикова.

Мало того, многие считают, что Бату Хасиков не способен управлять Калмыкией, и за него это делает помощник президента Владислав Сурков. Мол, Трапезникова губернатору навязал именно он – политик, курирующий Донбасс, и давний знакомый Хасикова.

Больше всего критики сваливается на Хасикова за его кадровые решения. Главу региона называют несамостоятельным и беспомощным управленцем, который, по сути, ничего в республике и не решает.

Именно Владислав Сурков первым поздравил новоиспеченного мэра с получением должности. С чего бы Суркову так радоваться за никому не известного в регионе политика? Когда поползли такие слухи, глава Калмыкии Бату Хасиков принялся «отвечать» за назначение Трапезникова лично. Так хотел угодить Кремлю, что принял весь удар на себя.

Что до Суркова, он был главным политическим менеджером Кремля с конца 90-х и до 2011 года. Его и сейчас многие называют всесильным, приписывая ему создание так называемой управляемой демократии. Его называют «серым кардиналом» и судя по всему, он и сейчас продолжает сохранять свое политическое влияние.

Быть может, Сурков по-прежнему продолжает самодурствовать, из-за кулис управляя определенными направлениями политики Кремля. Вот только не похоже, что ставка с Трапезниковым сыграла. И в свете протестных настроений высоки шансы вылететь из кресла у главы республики Бату Хасикова. А, учитывая резонанс, зацепить скандал вполне может и самого помощника президента РФ.