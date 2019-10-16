Температура воздуха в Азербайджане продолжает повышаться

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, морось, северо-западный ветер во второй половине дня сменится северо-восточным ветром, сообщает в среду Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью — 16-18, днем — 22-26, в Баку ночью — 16-18, днем — 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью — 65-75, днем — 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в Лянкяран-Астаринской зоне возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью — 11-16, днем — 24-29, в горах ночью — 8-13, днем — 15-20 градусов тепла.