Температура воздуха в Азербайджане понизится

Как сообщает Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, последствия продолжающейся с первых дней июня волны теплого воздуха снизятся.

С вечера 29 июня по вторую половину дня 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове скорость северного ветра усилится, 30 июня в некоторых местах скорость ветра возрастет. По сравнению с предыдущими днями столбики термометров постепенно опустятся на 5-10 градусов.

В районах Азербайджана с 29 июня по вторую половину дня 2 июля ожидаются переменные осадки. В некоторых горных и предгорных районах осадки примут интенсивный характер, есть вероятность града. Скорость западного ветра усилится.

Уровень рек поднимется, в некоторых горных реках возможны кратковременные паводки и сели.

| 2019-06-28T19:40:11+00:00 28 июня 2019, 22:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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