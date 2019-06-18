Тема кибератак может быть затронута на возможной встрече Путина и Трампа

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил, что тема кибератак может быть затронута при возможной встрече президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что СВР обладает данными о планах Запада совершать кибератаки на российскую инфраструктуру.

«Этого нельзя исключать. Но я хочу просто дополнить сказанное руководителем Службы внешней разведки — это не новое явление. Нас — говоря «нас», я имею в виду различные финансовые организации, и средства массовой информации, и государственные ведомства, и объекты критической инфраструктуры, — на протяжении уже нескольких последних лет, мы подвергаемся атакам, которые идут из различных западных стран, включая Соединенные Штаты Америки. Об этом говорили неоднократно», — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, если состоится встреча президентов США и РФ, будет ли подниматься тема кибератак.