Тема карабахского конфликта и отношения Армении с НАТО не взаимосвязаны

На днях в армянском сегменте соцсетей появилось «письмо» премьер-министра Никола Пашиняна генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу. В нем армянский премьер якобы выражает готовность к более тесным связям с альянсом, подчеркивая при этом, что препятствием служит карабахский конфликт. Посему глава армянского правительства обещает в течение года вывести армянские войска из Нагорного Карабаха.

«Основным препятствием на пути сближения Армении и НАТО является присутствие армянских войск на спорных с Азербайджаном территориях. Это препятствие будет устранено в течение года. В рамках разработанного плана по выводу вооруженных сил Армении из зоны конфликта и передаче контроля над территориями азербайджанской стороне будет предложено вынести на всенародный референдум вопрос о целесообразности дальнейшей поддержки Ереваном Нагорного Карабаха», — говорится, в частности, в письме.

Со своей стороны в Службе национальной безопасности Армении отметили, что о письме знают, но от каких-либо комментариев сейчас воздержатся. О том, что письмо – фейк, заявили и в МИД страны. Однако и здесь от комментариев воздержались.

По словам эксперта в области информационной безопасности Самвела Мартиросяна, ему пока не удалось выяснить, кто автор этого «документа».

Мартиросян подчеркнул, что с точки зрения технической, данный фейк составлен весьма безупречно. И это обстоятельство почти исключает вероятность того, что источники фейка находятся в пределах страны.

«Просматривается внешний след. Есть несколько вариантов, но я сейчас не стану их называть, поскольку у меня нет доказательств. Но очевидно, что письмо составлено не в Армении. Здесь даже самые заклятые противники Пашиняна отмечают в форумах, что письмо – фейк», — считает Мартиросян.

Комментируя # данное событие и то, о чем говорит данное письмо, экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, сказал, что вероятнее всего это письмо фейк, так как адресат этого письма не является той структурой, которая задействована в урегулировании конфликта.

«В данном случае те, кто написали это письмо, хотели показать, что новое руководство намерено ориентироваться на НАТО. Тема карабахского конфликта и отношения Армении с НАТО – это не взаимосвязанные вопросы. Это элементы внутриполитической борьбы, в которой применяются радикальные методы. Учитывая традицию внутриполитической ситуации и борьбы в Армении я думаю, что эта ситуация будет и дальше обостряться», — считает эксперт.

По его словам, основное противостояние происходит на почве ориентации Армении как государство.

«Эта тема стоит давно, и она влияет на армяно-азербайджанский конфликт напрямую. Мы должны понимать, что главный потенциал НК конфликта заключается в том, что Россия гарантирует военно-политическую безопасность Армении. Находясь под этим «зонтиком», они демонстрируют радикальную позицию. Сохранится ли этот «зонтик», когда руководство Армении будет ориентироваться на Запад, вопрос очень проблематичный и даже риторический. Ясно одно: в этом случае Россия не будет гарантировать безопасность Армении», — подчеркнул он.

С другой стороны, по мнению Зульфугарова, для того, чтобы осуществить хоть какое-то экономическое развитие в Армении, им нужна финансовая помощь Запада.

«Тут тоже нет другой альтернативы, потому что Россия для развития Армении денег давать не будет. Все эти письма – это отражение тех процессов, которые идут сегодня в Ереване. Однозначно можно сказать: Пашинян ориентирован на переход под западное крыло, потому что Россия не принимает ни его, ни его команду. Поэтому он обречен идти на Запад. Ситуация в Армении сегодня такова, что весь внутриполитический спектр может перемешаться, могут даже прибегнуть к возобновлению военных действий. А все эти процессы катализирует «карабахский клан», который ориентирован на Россию», – резюмировал он.