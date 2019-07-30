Тема беженцев вновь раздирает ЕС

Невзирая на недавнее переизбрание руководства всех структур Европейского Союза, которое вроде бы сгладило в какой-то степени предыдущие разногласия между старыми и новыми элитами этого транснационального объединения, уходящая власть, не оставляет надежды добиться своего. И речь тут вновь о нерешенной проблеме беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Европейская комиссия (то есть, уходящий в ноябре состав правительства ЕС) подала в Европейский суд иск против правительства Венгрии. Основанием стало принятие в Венгрии пакета законов под общим названием «Стоп Сорос», который, в частности, вводит уголовную ответственность за помощь нелегальным мигрантам в подаче заявлений на соискание убежища и получении статуса для пребывания в стране.

По мнению Еврокомиссии, Венгрия нарушает нормы предоставления убежища и условий приема беженцев, к примеру, вводя правила, согласно которым убежище не может быть представлено человеку, если он въехал в Венгрию из страны, где не подвергался преследованиям. И это даже в том случае, если данное государство не соответствует критериям безопасной третьей страны.

Кроме того, Брюссель направил Будапешту письменное требование из-за того, что соискатели убежища, находящиеся в венгерских транзитных зонах, не получают продуктов питания. Такое требование является первым шагом к процедуре проверки нарушения условий европейского договора.

Напомним, венгерский парламент принял антимиграционный пакет законов под общим названием «Стоп Сорос» еще год назад, в июне 2018 года. Они являются частью кампании против неправительственных организаций, поддерживаемых американским финансистом Джорджем Соросом. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвиняет финансиста в желании «затопить» Европу беженцами и тем самым лишить ее «христианской и национальной идентичности».

Еврокомиссия дважды в июле 2018 и январе 2019 года обращалась к Будапешту из-за «Стоп Сорос». Иск против Венгрии в Европейский суд является следующим шагом в процедуре проверки нарушения условий европейского договора. Еврокомиссия решается на него, если она подозревает, что какая-либо из стран ЕС нарушает законодательство Евросоюза. Если суд придет к такому же выводу, он может ввести финансовые санкции против Венгрии.

Орбан с ответом на новый иск не замедлил. Он заявил, что Еврокомиссия, которая критикует Будапешт за национальную политику, должна прекратить свои нападки и вернуться к роли, определенной Конституцией ЕС. По его словам, в последние пять лет в ЕС были совершены фатальные ошибки в области миграционной политики и экономической сфере. Касаясь же социально-экономического положения Венгрии, Орбан сказал, что страна полна надежд: долги выплачены, зарплаты растут, нация продолжает развиваться.

По словам премьера, за прошедшие годы Венгрия восстановила свой суверенитет — в борьбе с МВФ, Евросоюзом и иммиграцией. Теперь же опасность для нее исходит не изнутри, а извне. И для Орбана здесь главный пример — «политический активизм» Еврокомиссии, которая пытается навязать отдельным странам политические и идеологические установки.

В этом смысле недавняя борьба за пост председателя Еврокомиссия — это победа над «кандидатом от Джорджа Сороса» и «идеологическими партизанами».

Поэтому он предлагает забрать у Еврокомиссии миграционные вопросы и передать их отдельной структуре, составленной из министров внутренних дел стран Шенгенской зоны.

Касаясь вопроса о либеральной демократии, Орбан отметил, что слагаемые успеха — это рыночный капитализм и демократия, но с другим социальным устройством: «капитализм — да, либерализм — нет». В Венгрии это — христианско-демократическое государство. А понять и принять другую модель общественного устройства либералам, по его словам, мешает «имперское сознание» — желание навязать универсальное благо.

И, кстати, не стоит забывать, что Венгрия в нынешней полемике играет для Еврокомиссии роль козла отпущения – потому что только она приняла пакет законодательных мер против приема беженцев. А по большому счету, с нею абсолютно заодно такие ведущие страны востока ЕС, как Польша, Чехия, а также Словакия и страны Балтии. Близки к ним и Австрия с Италией. Все они любыми возможными способами противостоят выполнению решения ЕС о квотах по приему мигрантов.

А, подводя итог, следует сказать, что складывающаяся ситуация (если Брюссель не смягчит требования) означает новый виток споров между двумя лагерями в ЕС. То есть, идет новая подпитка темы дезинтеграции, что ничего хорошего единству ЕС не предвещает.