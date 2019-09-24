Тело азербайджанского солдата эвакуировано с нейтральной территории

Тело азербайджанского солдата Абдулрахманова Рамина Шовкат оглу, который 22 сентября заблудился на территории напротив вражеских позиций и был убит армянской стороной, эвакуировано с линии соприкосновения войск.

Руководитель отдела по связям с общественностью азербайджанского представительства Международного комитета Красного креста Илаха Гусейнова сообщила, что 23 сентября на основе обращения и по согласованию сторон МККК участвовал в качестве нейтрального посредника в эвакуации тела погибшего лица с территории линии соприкосновения войск.

Отметим, что 22 сентября солдат воинской части в прифронтовой зоне Абдулрахманов Рамин Шовкат оглу, заблудившийся на территории напротив вражеских позиций, был убит армянской стороной.

| 2019-09-24T10:15:19+00:00 24 сентября 2019, 10:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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