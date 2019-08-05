Телевидение Туркмении рассказало об отпуске Бердымухамедова

Туркменское телевидение открыло выпуск новостей «Ватан» 4 августа сюжетом о том, как президент Гурбангулы Бердымухамедов проводит отпуск. На кадрах глава государства катается на велосипеде, скачет на коне, занимается физкультурой и играет на музыкальных инструментах.

Кроме этого, среди ночи Бердымухамедов выехал на спорткаре в Каракумы и доехал до горящего почти полвека газового кратера «Дарваза», считающегося одной из главных туристических достопримечательностей республики, передает news.ru.

В завершение сюжета глава Туркмении был показан за написанием очередной книги. Как пояснил диктор, Бердымухамедов завершил труд об алабаях.

В интернет-видеосервисах выпуск новостей пока не появился.