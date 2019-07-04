Телескоп НАСА открыл новую черную дыру

Гравитационная линза позволила рентгеновскому телескопу «Чандра» очень точно измерить скорость вращения черной дыры в одной из галактик в созвездии Пегаса. Оказалось, что она движется вокруг оси почти так же быстро, как и свет, пишут ученые в Astrophysical Journal.

«Замеры скоростей вращения черных дыр очень важны для нас, так как они отражают то, как росли эти гиганты, как они взаимодействовали с остальными регионами галактик и как выглядят их ближайшие окрестности. Мы впервые использовали рентгеновское излучение квазаров для того, чтобы точно вычислить этот параметр и понять, насколько близко к нему может подойти любое небесное тело», — пишут ученые.

РИА Новости

| 2019-07-04T19:22:07+00:00 4 июля 2019, 23:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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