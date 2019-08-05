Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble. Об этом сообщается на сайте астрономической обсерватории.

Речь идет об объекте UGC 2369. «Галактики взаимодействуют — это означает, что за счет взаимного гравитационного притяжения они становятся все ближе и ближе друг к другу, и их формы в процессе искажаются», — указано в сообщении на сайте.

Также отмечается, что взаимодействие галактик друг с другом — распространенное явление. Например, большинство взаимодействий Млечного Пути происходят с карликовыми галактиками.

Специалисты прогнозируют, что примерно через 4 млрд лет Млечный Путь столкнется с галактикой Андромеды. Как отмечают астрономы, вероятно, что галактики сольются в одну, которая будет называться Милкомеда. (ТАСС)

| 2019-08-05T16:25:55+00:00 5 августа 2019, 19:26|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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