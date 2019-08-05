Телескоп Hubble снял взаимодействие двух галактик

Фотография взаимодействующих галактик была сделана с помощью орбитального телескопа Hubble. Об этом сообщается на сайте астрономической обсерватории.

Речь идет об объекте UGC 2369. «Галактики взаимодействуют — это означает, что за счет взаимного гравитационного притяжения они становятся все ближе и ближе друг к другу, и их формы в процессе искажаются», — указано в сообщении на сайте.