Телекомпания «Имеди» против президентства Григола Вашадзе

Телекомпания «Имеди» заявила о переходе на чрезвычайный режим работы в связи со вторым туром президентских выборов и «возможным возвращением к власти бывшей правящей партии «Национальное движение»». Такое заявление телекомпания сделала сегодня вечером, сообщают грузинские СМИ.

«Перед вторым туром предвыборный период будет особенно сложным, так как на одной стороне выбора оказалось «Национальное движение». Телекомпания «Имеди» и ее владельцы на себе испытали, что означает «Национальное движение» у власти. Поэтому «Имеди» в предвыборный период меняет эфирную сетку, и мы будем работать для того, чтобы режим не вернулся», — сказано в заявлении.

Согласно этому решению, еженедельное ток-шоу «Лицом к лицу» теперь будет выходить в эфир два раза в неделю, а также появится новая передача «Имеди Live», ведущей которой станет Теона Гегелия.

Вашадзе в ходе своей предвыборной кампании заявил, что собирается помиловать экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, экс-премьера Вано Мерабишвили, бывшего министра обороны Бачо Ахалая, а также других представителей правительства третьего президента страны, против которых возбуждены уголовные дела. Между тем, руководство телеканала выступает против такого развития событий.

«После выборов 2012 года «Национальное движение» впервые близко подошло к тому, чтобы прошлое вновь стало реальностью. Именно поэтому для «Имеди» является неприемлемым президентство Григола Вашадзе», — говорится в заявлении.

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