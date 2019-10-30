Телекомпания HBO снимет приквел к сериалу «Игра престолов»

Телекомпания HBO снимет приквел к популярному сериалу «Игра престолов» (Game of Thrones, 2011-2019), который получит название House Of The Dragon («Дом дракона»). Об этом стало известно во вторник на мероприятии для инвесторов медиахолдинга WarnerMedia, в который входит HBO. Ранее телекомпания отказалась от другого подобного проекта, сообщает ТАСС.

Согласно опубликованным данным, действие нового сериала развернется за 300 лет до событий «Игры престолов». Режиссером «Дома дракона» выступит британец Мигель Сапочник, снявший несколько серий основной киносаги и удостоившийся в 2016 за одну из них премии Emmy в номинации «Лучшая режиссура драматического сериала». Сюжет приквела будет создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» (A Song of Ice and Fire) Джорджа Мартина, который вместе с Райаном Кондалом выступит его сценаристом. К настоящему моменту HBO заказала 10 эпизодов нового сериала.

Ранее во вторник стало известно о том, что HBO отказалась от съемок другого приквела к «Игре престолов», о создании которого было объявлено в январе этого года. По данным источника журнала Variety, члены съемочной группы и актеры, задействованные в съемках пилотной серии запланированного ранее проекта, недавно были уведомлены о том, что канал по неназванной причине отказался от этой идеи. В отмененном проекте должны были сыграть такие актеры как Джош Уайтхаус, Наоми Уоттс, Наоми Аки, Дениз Гоф и другие.