Телеканал «Рустави 2» выставлен на продажу

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил, что продает ее из-за долгов более чем в 24 миллиона долларов, сообщает РИА Новости.

По его словам, он не может вывести компанию из глубокого финансового кризиса, а она находится на грани банкротства.

Бизнесмен отметил, что готов к переговорам с любым заинтересованным лицом, кроме Михаила Саакашвили. Известно, что Халваши поддерживает правящие власти.

«Я решил продать «Рустави 2″ по правилам прозрачного конкурса тому, кто заплатит больше всего», — сказал он.

Также бизнесмен обвинил бывшего гендиректора телекомпании Нику Гварамию в том, что тот начал «банкротить» телекомпанию сразу после того, как Халваши заявил о своих правах на нее.

Одновременно сообщается, что Ия Кицмаришвили, супруга умершего учредителя «Рустави 2» и экс-посла Грузии в России Эроси Кицмаришвили, заявила, что подала в суд с требованием отдать ей 30% телекомпании.

«Я, как правонаследница Эроси, имею все правовые и моральные права потребовать вернуть принадлежащие ему 30% телекомпании. Эта тяжба началась еще в 2009 году… Эроси спорил с Халваши в связи с долями телекомпании», — заявила она журналистам.

Долг «Рустави 2» составляет 70 миллионов лари (более 24 миллионов долларов), из них 27 миллионов (более девяти миллионов долларов) — перед государством.