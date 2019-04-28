Телеканал НТВ покажет шоу с ведущим Владимиром Зеленским

В мае телекомпания НТВ выпустит на экраны шоу «Магия», ведущим которого станет избранный президент Украины Владимир Зеленский. Выпуски передачи были сняты еще в 2012 году, рассказали в пресс-службе канала.

Вести передачу вместе с будущим главой государства будет телеведущая Татьяна Лазарева.

«Ранее на российском телевидении (шоу «Магия». — Ред) не выходило», — цитирует представителя пресс-службы НТВ ТАСС.

Анонс программы уже появился на сайте телеканала с пометкой 16+.

«Недавно избранный президент Украины Владимир Зеленский всегда знал толк в фокусах!» — говорится в сообщении.

Отмечается, что зрители смогут увидеть первый выпуск шоу 3 мая. Участниками передачи станут звезды, которые под руководством профессионалов изучат тонкости мастерства иллюзиониста. По данным «Газета.ру», шоу было снято в 2011 году.

21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов. В нем участвовали Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко. По итогам обработал 100% протоколов избирательных комиссий первый претендент набрал 73,22% голосов, второй — 25,45%. (iz.ru)