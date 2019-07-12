Телеканал NewsOne обратился в международные организации из-за давления на украинские СМИ

Сотрудники телеканала NewsOne обратились в международные организации в связи с давлением на канал со стороны украинских властей и радикалов. Заявление сотрудников опубликовано в четверг на сайте телеканала, передает ТАСС.

«Не утихают публичные обвинения со стороны представителей органов государственной власти, а также целого ряда политических сил. Все это является прямым давлением на журналистов и весь творческий коллектив телеканала, — говорится в тексте заявления. — Ни одно уголовное дело, связанное с избиениями журналистов NewsOne, не было завершено — никто не наказан за физическое насилие над нашими сотрудниками. Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь «крышеванием» со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся все наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов — все агрессивнее».

Сотрудники телеканала направили свое обращение в международные правозащитные организации и иностранным представителям, среди которых председатель Евросовета Дональд Туск, глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Фиона Фрейзер, председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн и другие.

В обращении команда NewsOne подчеркнула, что требует от украинской власти немедленного прекращения травли и давления, а также требует соблюдения законов страны.