Телеканал «112 Украина» отменил показ фильма Стоуна из-за угроз

Телеканал «112 Украина» решил отменить показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз, говорится на сайте вещателя в воскресенье, 14 июля.

Отмечается, что такое решение было принято по рекомендации Международного редакционного совета и из-за невозможности в полной мере защитить права журналистов в случае применения санкций против телеканала.

Также руководство «112 Украина» обратилось с заявлениями в Службу безопасности Украины, генпрокуратуру, МВД, в посольства стран G7 и международные организации с просьбой принять меры, чтобы избежать каких-либо незаконных действий в отношении сотрудников канала.

В ночь на 13 июля произошло нападение на телеканал . По предварительным данным, двое человек подъехали на автомобиле к зданию и открыли огонь из гранатомета. После они скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших нет.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Полиция разыскивает злоумышленников.

Накануне обстрела сотрудники телеканала обратились к международным организациям в связи с давлением из-за анонсированного фильма Стоуна. В картине режиссер берет эксклюзивное интервью у президента России, в котором, в частности, обсуждался инцидент в Керченском проливе (iz.ru).