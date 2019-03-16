Telegram восстановил работу после масштабного сбоя

Команда Telegram сообщила о восстановлении работы мессенджера после сбоя.
 По данным портала Downdetector, пользователи из разных стран, включая Россию, Великобританию, Германию, Испанию, Турцию и США, испытывали сложности с получением и отправкой сообщений, соединением и входом в систему.
«Сейчас работа снова пришла в норму. Приносим извинения за неудобства. Если вы не видите ваши групповые чаты, выйдите из системы и заново авторизуйтесь», — говорится в сообщении на странице мессенджера в Twitter.
Согласно сообщению, незначительные проблемы, связанные с кэшированием данных, позже «исчезнут сами по себе».
| 2019-03-16T23:07:10+00:00 16 марта 2019, 23:48|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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