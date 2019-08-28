Telegram планирует выпустить собственную криптовалюту

Мессенджер Telegram планирует выпустить первую партию собственной криптовалюты Gram в течение ближайших двух месяцев, пишет газета The New York Times со ссылкой на нескольких инвесторов, знакомых с планами компании, передает РИА Новости.

По их словам, Telegram также планирует создать электронные кошельки, которые будут доступны до 200-300 миллионов пользователей Telegram по всему миру. Как отмечает газета, по задумке Telegram, криптовалюта Gram станет новой онлайн-валютой и способом отправки денег в любую точку мира.

Telegram в 2018 году сообщал о разработке блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) c собственной криптовалютой Gram. За два закрытых раунда в феврале и марте он привлек 1,7 миллиарда долларов от примерно 200 инвесторов — по 850 миллионов долларов в рамках каждого раунда.