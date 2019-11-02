Телега впереди лошади

В кинофильме «Большая перемена» есть немало прекрасных сцен и фраз. Одной из них является та, что произнес фотограф на свадьбе Петрыкина, обращающийся к совершившему подвиг Нестору Петровичу: «Прекрасные слова сказал о вас утопленник… то есть утопающий». О том, как важно подобрать правильные слова, дабы не попасть впросак, в очередной раз подумалось после знакомства с заявлением министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сделанным по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером в Москве.

Напомню, что глава МИД РФ упомянул про состоявшуюся в апреле встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России с участием трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ — России, США и Франции. По мнению Лаврова, была очень хорошая, живая и откровенная дискуссия, по итогам которой вырисовывалась перспектива осуществления целого ряда гуманитарных мер по укреплению доверия параллельно с анализом возможных перспективных подходов к политическому диалогу по урегулированию нагорно-карабахского вопроса.

В числе одной из таких мер он назвал «взаимные поездки журналистов для того, чтобы чуть-чуть разрядить обстановку и продвигать атмосферу доверия». В наивность господина Лаврова я не верю. Уверен, что в нее вообще никто не верит. Не подавал он для того поводов. Уверен также, что глава МИД РФ прекрасно знаком и с 4 резолюциями ООН, в которых прописана необходимость скорейшего вывода всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

Наверняка, даже при всей своей огромной занятости и отвлеченности на иные проблемы и вызовы, стоящие перед РФ на международной арене, господин Лавров в курсе того, что в данных резолюциях нет ничего про меры доверия, включающие поездки журналистов Азербайджана и Армении в конфликтующие страны. Наконец, главный российский дипломат наверняка понимает, что бесполезны и непродуктивны попытки ставить телегу впереди лошади. И, тем не менее, именно этим он и занимается.

Говорю это, как журналист, дважды посещавший Армению. Да, было интересно посмотреть на то, получила ли эта страна какие-то выгоды от оккупации 20% территорий нашей страны, стали ли граждане РА жить лучше и веселее. Посмотрел, сделал выводы, о которых сообщил читателям посредством дневников, опубликованных на Day.az. Да, все это хорошо читалось. Как, собственно, и мои и моих коллег интервью с армянскими политологами, конфликтологами. Но помогло ли все это хоть на йоту сдвинуть армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт с мертвой точки? Не помогло.

Не помогли в этом плане и визиты азербайджанских депутатов, политиков в РА, как и посещения армянскими депутатами и политиками Азербайджана. Наконец, даже визиты деятелей культуры АР и РА, во главе которых стояли послы наших стран в России Полад Бюльбюль оглы и Армен Смбатян, в Ереван, Ханкенди и Баку не привели к существенным подвижкам в урегулировании карабахского конфликта. Помнится, таких визитов было два — в 2007 и 2009 годах. И участником визита был и специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Как видим, с момента данного визита прошло 10 лет. А воз и ныне там.

А все почему? Ответ очевиден. Потому, что руководство РА, вне зависимости от фамилии фактического главы страны-оккупанта, не готово начинать реальный путь к миру, который должен стартовать с вывода всех армянских вооруженных формирований с оккупированных территорий нашей страны. Более того, нынешний премьер-министр РА Никол Пашинян является автором скандального заявления: «Карабах — это Армения и точка!». А глава МО РА Давид Тоноян не только поддержал этот постулат Пашиняна , но и пригрозил Азербайджану новыми территориальными потерями.

Обо всем этом прекрасно известно как сопредседателям минской группы ОБСЕ, так и главе МИД РФ Сергею Лаврову. Собственно, он сам в начале октября, на заседании клуба «Валдай» в Сочи заявил, что вопреки относительному спокойствию на линии соприкосновения Армении и Азербайджана, переговорный процесс снять с «тормозов» не получается. А заявления, что «Карабах — это Армения», не помогают создавать атмосферу для возобновления политического процесса. И тут он прав.

Но в таком случае, еще более удивительно звучит предложение господина Лаврова о визитах азербайджанских и армянских журналистов в наши страны, которые по-прежнему находятся в состоянии войны. Зачем снова пробовать то, что уже однажды делалось и не принесло ровным счетом никакого успеха? Что за страсть к профанации? Кому и для чего нужно создавать видимость каких-то подвижек в карабахском конфликте? Зачем нужно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет? Ответ на все эти вопросы очевиден. Это нужно России, дабы доказать, что она способна одновременно влиять и на Баку и на Ереван. Армянской стороне это тоже выгодно. Она заинтересована в любых формах контактов с нашей стороной, в любых переговорах, если они не предусматривают начала процесса де-оккупации наших земель. Соответственно, все это никак не выгодно Азербайджану. Вот из этого и нужно исходить, комментируя инициативу Сергея Лаврова.