Телефонный «скандал» — повод для импичмента

В США разгорается скандал из-за телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Накануне СМИ сообщили, что сотрудник американской разведки подал руководству жалобу о тревожном разговоре Трампа с неким иностранным лидером. С кем и о чем разговаривал президент США неизвестно. Он якобы пообещал собеседнику нечто, что всерьез встревожило разведчика. По информации СМИ, жалобу подал сотрудник разведки в Украине. Это вызвало волну критики среди демократов в конгрессе.

Затем The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Трамп во время телефонной беседы неоднократно оказывал давление на украинского коллегу, чтобы тот инициировал расследование в отношении сына Байдена Хантера. Глава МИД Украины Вадим Пристайко позднее опроверг эту информацию.

Конгресс США допустил импичмент президента Дональда Трампа в случае, если он окажет давление на украинского коллегу Владимира Зеленского. Об этом председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф заявил CNN.

«Если президент, по сути, отказывает в военной помощи и пытается запугать иностранного лидера, чтобы нанести ущерб своему оппоненту в президентской кампании, то это (импичмент — Прим. ред.) может быть единственным средством», — заявил политик.

О том, что происходит в украинско-американских отношениях, рассказал # украинский политолог Евгений Магда.

— Сейчас в США идут разговоры о возможном импичменте Трампа из-за последнего разговора между Трампом и Зеленским. Как вы считаете, о чем могла идти речь между президентами?

— В первую очередь, надо сказать, что вероятность импичмента Дональда Трампа я расцениваю как низкую. Думаю, что это – элемент предвыборной кампании, в которой конкурентам будет непросто пошатнуть позиции 45 президента США. Говорили ли Дональд Трамп и Владимир Зеленский о перспективах возбуждения уголовного дела против сына потенциального кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена Хантера? Возможно.

По крайней мере, личный адвокат Трампа Джулиани активно этой темой интересовался. Сегодня ситуация в развитии, в ход пошла «тяжелая политическая артиллерия», но отстранить Трампа от рычагов управления страной вряд ли удастся. Имеет смысл говорить об игре демократов на понижение его шансов быть переизбранным.

— Как вы на данном этапе оцениваете отношения между Украиной и США? Можно ли считать, что после прихода Трампа, отношения между странами ухудшились?

— Эксцентричная манера политического поведения Дональда Трампа, безусловно, непростая для диалога, но короля играет свита. Долгое время с командой Трампа находил взаимопонимание Петр Порошенко, до мая 2019 год возглавлявший Украину. Кстати, именно Трамп принял решение о поставке нашей стране ПТРК Javelin, разрушив тем самым неформальное эмбарго на поставки оружия странами Запада в Украину.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп проведут встречу на полях Генеральной Ассамблеи ООН, это будет первое знакомство. Говорить об ухудшении двусторонних отношений не приходится, скорее, говорить надо о возможностях сделать их более динамичными. Плюс необходимо не потерять двухпартийную поддержку Украины Демократической и Республиканской партий.

— Украина потеряла доверие или пропал геополитический интерес к нынешней власти в Вашингтоне?

— Предлагаю смотреть объективно. Украина остается соломенным бычком, в боку которого застряла лапа российского медведя. И развитие ситуации будет зависеть от того, насколько Дональд Трамп захочет воспользоваться этой ситуацией. Напомню, что снять санкции с России самостоятельно, без решения Конгресса, он не может, идти на очевидное улучшение отношений тоже. Доверие можно развивать решениями, в частности, инициативой о продаже земли или способствованием возвращению в Украину компаний, занимающихся сланцевым газом.