Текст подписанного Зеленским указа полностью идентичен с документом ООН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, текст которого практически дословно взят с документа ООН. На это обратил внимание журналист из Одессы Юрий Ткачев, сообщает РЕН ТВ.

В указе украинского лидера намечены 17 целей, которые Украина должна реализовать к 2030 году.

Среди первоочередных задач обозначены преодоление бедности, голода и достижение продовольственной безопасности, обеспечение здорового образа жизни и качественного образования, а также гендерное равенство.

Аналогичные цели в таком же порядке перечислены в документе ООН под названием «Система глобальных показателей достижения целей в области устойчивого развития и выполнения задач Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». (iz.ru)