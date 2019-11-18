Технология газового шантажа

В Украине сейчас две темы в информационном пространстве, которые занимают его большую часть. Во-первых, предстоящая встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии в нормандском формате в Париже, она пройдет 9 декабря и, во-вторых, введение частной собственности на землю, и формирование рынка земель сельскохозяйственного назначения.

По каждой из этих проблем кипят нешуточные страсти. Отметим, что для Украины, как одной из крупных аграрных держав проблема земли очень важна. В этом году снова собрали рекордный урожай. При том, что и прошлый год в этом отношении был рекордным. В прошлом году было собрано 70,1 млн. т зерна, в этом году 73 млн. т. Для сравнения в России ожидают урожай примерно 118 млн. т. Не удивительно, что аграрный вопрос занимает в Украине очень многих не только в селах, но и городах.

Есть еще одна проблема, которая касается не только отношений России и Украины, но и Европы. Это — газ, вернее его поставки по украинской газотранспортной системе (ГТС) из России в Европу. Договориться по этой проблеме никак не удается. По одной простой причине. Для Москвы поставки и транспорт газа — это не коммерческий вопрос, а политический. Дело упирается в весь комплекс отношений России и Украины и здесь, как и в вопросе Донбасса, Москва не хочет идти на компромисс.

Вопрос газа тесно переплетается с поставками не только через украинскую ГТС, но и вообще в Европу. В частности, есть прямая связь между строительством и вводом в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2».

Сейчас в Украине идет процесс анбандлинга (unbundling, англ. — разделение) «Нафтогаза» на три самостоятельные компании. Одна из которых будет заниматься транспортом газа, вторая его хранением и третья продажей и распределением. Это соответствует европейским нормам, и Украина брала на себя обязательство их внедрения. Как говорится, время прошло.

В соответствии с европейской практикой, желающие должны выкупать транспортные мощности для прокачки определенных объемов. Это рыночный подход, против которого до недавнего времени «Газпром» возражал. Не в последнюю очередь из-за этого процесс анбандлинга «Нафтогаза» затянулся.

Когда же в Москве поняли, что точка невозврата пройдена, то согласились на действия по европейским правилам. При этом выразили сомнение, что Киев успеет с формальностями до конца года. Теперь ясно, что успеет и перешли к следующему этапу торговли, очень похожей на шантаж.

Угрожать в Москве прерыванием поставок газа через Украину начали еще в начале текущего года. По мере того как бодро шло строительство «Северного потока-2» в Белокаменной все сильнее надували щеки и рассказывали как плохо будет Украине без доходов за транспорт газа.

И тут Дания слишком долго давала разрешение на проход в своей экономической зоне, да и сухопутная часть трубы по территории Германии не успевает и оказалось, что без Украины не обойтись.

К этому времени судебные разбирательства «Газпрома» и «Нафтогаза» перешли в следующую фазу. По искам последнего европейские и японские суды начали арестовывать акции и другое имущество «Газпрома». Так «Нафтогаз» добился ареста счетов компании GazAsia Capital S.A., которая выпускала еврооблигации «Газпрома» в японских иенах. В результате Москве пришлось отказаться от размещения газпромовских ценных бумаг на европейских рынках. Существует прямая угроза, что они были бы арестованы, как и другие. Конечно, в Москве сделали вид, что ничего страшного не произошло. Денег у «Газпрома» много и на его деятельности это не скажется. Странно как-то. Если у российского монополиста very deep pockets — денег куры не клюют, то зачем заимствования на финансовых рынках. Если же они планируются, то значит есть некоторые проблемы.

Стокгольмский арбитраж вынес решение в пользу «Нафтогаза» на $2,6 млрд, «Газпром» платить отказывается, пеня довела долг уже до $3 млрд. и он продолжает расти.

И ничего лучше не придумали как пакетное предложение. Киев отказывается от финансовых претензий, а Москва делает скидку к цене на газ. Сначала предложили 20%, потом даже 25% при прямых поставках.

Вроде бы очень выгодно. Однако дело в том, что московские предложения по газу выгодными не бывают, так как всегда содержат двойное или тройное дно. По крайней мере, для Украины.

Как сказал исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, «Причем скидка в 20-25%, учитывая будущие объемы импорта газа, не сможет реалистично компенсировать отказ от $3 млрд, которые нам сейчас должен уплатить «Газпром» по решению Стокгольмского арбитража».

Киеву некуда спешить и нет смысла соглашаться на подобные предложения. На европейском газовом рынке наблюдается стремительное снижение цен. Если на 1 января текущего года на европейских хабах газ стоил 20-22 €/МВт-ч, то уже осенью его стоимость упала до 9,6-10,1 €/МВт-ч. Как пишет Bloomberg, это далеко не предел. Причины такого положения в том, что образовался избыток предложения примерно в 20 млрд. куб. м.

Как обычно, московские эксперты снисходительно относятся к поставкам сжиженного природного газа (СПГ), в частности, из США.

Как отмечал начальник департамента перспективного развития «Газпрома» Олег Аксютин, в прошлом году экспорт газа «Газпрома» в Европу составил 201,8 млрд. куб. м, что, по его словам, в три раза превысило суммарные поставки СПГ всех мировых производителей в страны ЕС.

Однако, официальный представитель Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге в Брюсселе заявил, что экспорт сжиженного газа из США в страны Европейского союза за период с 25 июля 2018 года по начало марта 2019 вырос на 181%. Отметим, что до конца года этот объем значительно увеличится. Да и Катар увеличивает свои поставки. Вот откуда по большей части избыток предложения газа на европейском рынке.

По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА) на долю сжиженного газа к 2030 году будет приходиться более 53% мирового рынка. Как считают в МЭА, трубопроводные поставки «Газпрома» в Европу составят 110-123 млрд. куб. м. в год. Это соответствует не более 20% европейского рынка газа к 2030 году. В 2018 году на долю «Газпрома» пришлось 36,7% всего рынка.

Не получается у «Газпрома» нагнуть «Нафтогаз». Это было видно по несколько раздраженному тону Владимира Путина, который на своей пресс-конференции в столице Бразилии по окончании саммита БРИКС более пяти минут рассказывал об очень привлекательных предложениях по газу, а вот несознательные в Киеве только обостряют.

В последние дни технология газового шантажа несколько изменилась. Теперь в российской столице все больше говорят, что транзит через Украину, конечно по ее вине, прервется. Недвусмысленно указывают, что Европа будет замерзать и понятно, кто в этом виноват.

Только не учитывают в Москве, что по сравнению с газовыми конфликтами 2006 и 2009 годов ситуация кардинально изменилась. В Соглашении об ассоциации ЕС-Украина четко указано, что «Стороны соглашаются, что Сторона не обязана нести ответственность за прерывание или сокращение поставок в соответствии с этой статьей, если Сторона не имеет возможности поставлять энергетические товары, вследствие действий, связанных с третьей страной или личностью, которая неподконтрольна или находится в юрисдикции третьей страны».

Отсюда следует, что юридически обвинить Украину в прерывании поставок газа Россия не сможет. Остается только нагнетать обстановку и грозить будущим замерзанием. Московская пропаганда старается вовсю.

В определенной мере «Газпром» своего добился. Европейские хранилища газа заполнены под завязку и его в них уже невозможно закачивать. Цена падает, а объемы Москва старается держать прежними. Даже себе в убыток. Впрочем, не в первый и как показывает практика, не в последний раз.

Интересно, когда в Кремле поймут, что времена изменились, и никакая технология газового шантажа успехом не увенчается. Что-то подсказывает, что очень не скоро.