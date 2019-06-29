Техническая проблема в Мингячевирской ТЭС была устранена в кратчайшие сроки

В работе одного из силовых трансформаторов подстанции Мингячевирской ТЭС «Азербайджан» в 11:35 29 июня текущего года произошел сбой.

Благодаря проведенным в последний период профилактическим мерам в энергетической системе ОАО «Азерэнержи», была оперативно предотвращена угроза расширения последствий неисправности, передает Trend со ссылкой на ОАО.

В частности, благодаря срабатыванию новой противоаварийной автоматики, удалось избежать перебоев в передающей системе, и энергоснабжение страны было поддержано на стопроцентном уровне.

Образовавшая техническая проблема была устранена в кратчайшие сроки.