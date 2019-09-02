Техасского стрелка уволили за несколько часов до атаки

Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.
Мужчина открыл стрельбу 31 августа и был убит. Число жертв достигает семи человек, еще более 20 пострадали. Полиция идентифицировала стрелка как 36-летнего Сета Этора (Seth Ator), он не был связан с террористическими организациями.
Как пишет газета, начальник полиции Одессы Майкл Герке сообщил, что изначально власти отказывались назвать имя стрелка, не желая способствовать его «известности за то, что он сделал».