Техасского стрелка уволили за несколько часов до атаки

Пока что у правоохранителей нет данных о мотивах стрелка, но стало понятно, что он действовал в одиночку.

В свою очередь телеканал CNN опубликовал фотографии убийцы, которые ему предоставил источник из правоохранительных органов. По словам источника, фотографии старые.

Канал добавляет, что Этор в 2001 году был арестован в связи с тем, что незаконно проник на частную территорию и уклонялся от задержания. В 2018 году ему был выписан штраф за нарушение федеральных правил безопасности для автоперевозчиков. Подробности обоих дел не раскрываются.