Техасского стрелка уволили за несколько часов до атаки

Мужчину, который устроил стрельбу в районе города Одесса в американском штате Техас, уволили за несколько часов до трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на  New York Times.
Мужчина открыл стрельбу 31 августа и был убит. Число жертв достигает семи человек, еще более 20 пострадали. Полиция идентифицировала стрелка как 36-летнего Сета Этора (Seth Ator), он не был связан с террористическими организациями.
Как пишет газета, начальник полиции Одессы Майкл Герке сообщил, что изначально власти отказывались назвать имя стрелка, не желая способствовать его «известности за то, что он сделал».
| 2019-09-02T08:06:35+00:00 2 сентября 2019, 09:22|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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