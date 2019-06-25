Тегеран ждет от генсека ООН посредничества в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Тегеран готов к диалогу о стабилизации ситуации в регионе и рассчитывает, что посредническую роль в этом процессе сможет сыграть генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом заявил журналистам в понедельник постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, сообщает ТАСС.

«Есть необходимость в реальном диалоге в регионе относительно его безопасности. Мы уже выразили готовность к такому диалогу и попросили генерального секретаря сыграть в этом роль», — сказал он. Тахт-Раванчи отметил, что ООН следует «играть ведущую роль в поиске выхода из текущего кризиса».

Дипломат сообщил, что передал представителям Гутерриша материалы, подтверждающие, что иранские вооруженные силы сбили американский беспилотник в своем воздушном пространстве. «Мы уже направили письмо генсеку с указанием координат того места, где произошел инцидент», — пояснил дипломат. «Нет сомнений, что этот беспилотник был над иранскими территориальными водами», — добавил он.