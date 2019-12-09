Тегеран считает, что Москва не бросит проект в Фордо из-за санкций США

Тегеран считает, что Москва не откажется от проекта на ядерном объекте в Фордо из-за санкций США, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.
«Мы считаем, что Россия не станет отстраняться из-за того, что США не продлят исключения из санкций», — цитирует Камальванди агентство ISNA.(РИА Новости)
| 2019-12-09T13:03:54+00:00 9 декабря 2019, 13:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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