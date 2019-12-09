Тегеран считает, что Москва не бросит проект в Фордо из-за санкций США

Тегеран считает, что Москва не откажется от проекта на ядерном объекте в Фордо из-за санкций США, заявил официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон с 15 декабря отменяет исключение из санкций в отношении ядерного объекта в иранском Фордо. Он отметил, что такое решение принято в ответ на решение Тегерана о начале работ по обогащению урана на данном объекте.