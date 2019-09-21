Тегеран призвал Эр-Рияд покончить с войной в Йемене

Министерство иностранных дел Ирана в субботу призвало Саудовскую Аравию покончить с войной в Йемене, которая не принесла ничего, кроме человеческих жертв.

В субботу госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты в королевстве велись из Ирана, а не из Йемена, при этом он не привел доказательств.