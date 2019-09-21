Тегеран призвал Эр-Рияд покончить с войной в Йемене

Министерство иностранных дел Ирана в субботу призвало Саудовскую Аравию покончить с войной в Йемене, которая не принесла ничего, кроме человеческих жертв.
В субботу госминистр иностранных дел Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что атаки на нефтяные объекты в королевстве велись из Ирана, а не из Йемена, при этом он не привел доказательств.
«Вместо безосновательных обвинений в адрес других правительству Саудовской Аравии лучше как можно скорее положить конец опустошительной войне в Йемене, которая не принесла ничего, кроме убийств неповинных людей и разрушений этой страны», — следует из заявления представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Он в очередной раз отверг обвинения в адрес Тегерана по поводу участия в нападении на нефтяные объекты Саудовской Аравии.(РИА Новости)
| 2019-09-21T22:31:10+00:00 21 сентября 2019, 23:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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