Тегеран предостерег США от признания КСИР террористической организацией

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа готовится внести КСИР в список террористических организаций. Председатель комитета национальной безопасности и внешней политики парламента Ирана Хишматулла Фалахатпише позднее заявил, что в ответ Иран может поместить вооруженные силы США в свой террористический «черный список», где уже находится «Исламское государство».(РИА Новости)