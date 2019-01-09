Тегеран ответит на санкции Евросоюза против Ирана

Тегеран примет меры в ответ на санкции Евросоюза против иранских граждан, которых ЕС обвиняет в терроризме. Как передает РИА Новости, об этом сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.
Совет Европейского союза включил в перечень террористов ЕС двух иранских граждан и структуру министерства разведки и безопасности Ирана в ответ на недавние нападения на территории Европы. Кроме того, совет также продлил действие санкций в отношении ранее внесенных в перечень лиц, групп и структур после полугодового пересмотра. Теперь в список входят 15 физических лиц, 21 группа и структура.
«Исламская Республика Иран в ответ на этот шаг в рамках ответных действий предпримет необходимые контрмеры», — сообщил Касеми в Telegram-канале, отметив, что решение Евросоюза вызывает удивление, а обвинения в адрес Ирана являются беспочвенными.
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявлял, что обвинения в адрес Тегерана не освобождают Европу от ответственности за укрытие Организации моджахедов иранского народа, которая в Иране считается террористической.
46 просмотров
| 2019-01-09T14:06:48+00:00 9 января 2019, 15:39|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss