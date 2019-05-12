Тегеран обещает Вашингтону «удар в голову»

Иран будет готов нанести США «удар в голову» из-за их присутствия в Персидском заливе. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-али Хаджизаде, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Авианосец, на котором находится как минимум 40–50 самолетов и 6 тыс. военнослужащих, был для нас серьезной угрозой в прошлом, но теперь <…> угроза превратилась в возможность. <…> Если американцы сделают ход, мы ударим им в голову», — заключил он, отметив, что иранские оборонительные возможности «адекватны и достаточны», а авианосцы ВМС США уязвимы.

По его убеждению, американцы не пойдут на применение против Ирана своих авианосцев.

| 2019-05-12T23:48:49+00:00 13 мая 2019, 02:03|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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