Тегеран обещает Вашингтону «удар в голову»

Иран будет готов нанести США «удар в голову» из-за их присутствия в Персидском заливе. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Амир-али Хаджизаде, сообщает телеканал Al Arabiya.

«Авианосец, на котором находится как минимум 40–50 самолетов и 6 тыс. военнослужащих, был для нас серьезной угрозой в прошлом, но теперь <…> угроза превратилась в возможность. <…> Если американцы сделают ход, мы ударим им в голову», — заключил он, отметив, что иранские оборонительные возможности «адекватны и достаточны», а авианосцы ВМС США уязвимы.

По его убеждению, американцы не пойдут на применение против Ирана своих авианосцев.