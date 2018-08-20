Тегеран не станет пересматривать соглашение по атому

Иранские власти не станут обращать внимания на оказываемое давление и угрозы санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов в контексте соглашения по атому, заявил глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф. По его словам, Тегеран не будет пересматривать Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому атому.

«Мы не хотим пересматривать это соглашение по атому. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты выполняли это соглашение по атому», — заявил министр в интервью телеканалу CNN.

Говоря об американских санкциях, глава иранского внешнеполитического ведомства назвал запретительные директивы Белого дома «издевательством».

«Соединенные Штаты в основном выкручивают руки — это попытка оказания давления. Мне бы не хотелось использовать термин «издевательство»… но это именно то, что происходит», — сказал он.

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