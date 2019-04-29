Тегеран не намерен перекрывать Ормузский пролив

Ранее информационное агентство КУНА сообщило, что заместитель главы МИД Кувейта Халед Джаралла заявил об обеспокоенности ведомства в связи с угрозами Ирана о закрытии Ормузского пролива.

«Мы хотим оставить этот стратегический пролив открытым», — заявил Багери, отметив, что нефтяные танкеры торговые суда из различных стран, в том числе Ирана, ежедневно проходят через этот пролив.

Начальник генштаба также заявил, что обеспечение безопасности пролива является ответственностью вооруженных сил Ирана.

Багери отметил, что иранские чиновники также заявили, что Иран не намерен перекрывать Ормузский пролив, но если «враги» будут вести агрессию, то Тегеран будет способен закрыть его.